Уряд змінив правила розрахунку комунальних тарифів на тепло

Уряд своїм рішенням змінив методику розрахунку тарифу на теплову енергію.

Про це під час засідання уряду сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей проєкт передбачає удосконалення механізму формування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги, враховуючи умови функціонування ринків газу та електричної енергії. В умовах функціонування ринку газу його вартість для ТКЕ змінюється щомісяця. За таких умов виникає питання щодо об'єктивного планування витрат на придбання енергоносіїв та включення цих витрат до складу тарифів", - сказав Чернишов.

Він нагадав, що витрати на енергоносії становлять до 80-85% структури тарифу на тепло.

"Будь-яка зміна у сторону збільшення чи зменшення призводитиме до невідповідності витрат запланованим, що включені до складу тарифу. Тому пропонується надати можливість підприємствам ТКЕ при формуванні тарифу використовувати ціну, що склалася протягом минулого опалювального сезону. Це 4 048 грн за тис. кубометрів", - зазначив Чернишов.

При цьому, для підприємств ТКЕ встановлюється обов'язок після завершення опалювального сезону здійснювати аналіз витрат та здійснювати перерахунок, щоб відобразити різницю, яка виникне у тарифах.

"Запропонований підхід не призведе до підвищення тарифів, адже сьогодні у тарифах більшості підприємств ТКЕ враховано ціну газу 6235 грн за 1 тис. кубометрів. Такий підхід дозволить збалансувати інтереси як споживачів, так і підприємств", - наголосив Чернишов.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 26 грудня 2019 року оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. Тодішній очільник уряду Олексій Гончарук стверджував, що таке рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

Наприкінці січня, за словами Гончарука, вже 124 міста України активно включилися в процес зниження сум у платіжках.