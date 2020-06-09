Виконавча рада МВФ вирішує долю нової програми для України

Виконавча рада МВФ у вівторок проведе засідання щодо України, під час якого очікується рішення Фонду щодо нової програми Stand-By у розмірі $5 млрд для української економіки з метою її стабілізації та поновлення зростання.

Як повідомили Укрінформу джерела, ознайомлені із ситуацією, засідання проходитиме у віртуальному форматі, й результат очікується в другій половині дня вівторка за часом у Вашингтоні.

Тематика засідання Виконавчої ради МВФ пов'язана із запитом по новій програмі Stand-By для України, а також оцінкою фактичної ефективності попередньої програми розширеного фінансування EFF для України, що діяла з березня 2015 року.

Оприлюднення офіційних документів за новою домовленістю, у тому числі меморандуму та супутньої документації, очікується впродовж наступних днів після сьогоднішнього засідання.

До складу Виконавчої ради МВФ входять 24 директори, які обираються країнами-членами або групами країн, а також директор-розпорядник Фонду, який виконує функції голови Виконавчої ради. Цей орган МВФ обговорює та формально затверджує рішення по різних аспектах – від поточних питань діяльності Фонду до реалізації нових програм для країн-членів. Виконавча рада МВФ зазвичай приймає рішення на основі консенсусу, але іноді - на підставі формального голосування.

Як уточнили Укрінформу в самому Фонді, "Рада зазвичай збирається кілька разів щотижня й виконує свою роботу значною мірою на основі документів, підготовлених керівництвом та персоналом МВФ".

З початком пандемії сам процес засідання Виконавчої ради, а також голосування дещо змінився – головним чином перейшов до віртуальних обговорень засобами конференц-зв'язку, а також обміну офіційними письмовими повідомленнями.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня Місія МВФ і Україна досягли попередньої домовленості щодо нової програми фінансування у форматі Stand-by. Однією з головних передумов для її запуску називалося ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", який унеможливлює скасування рішення НБУ про націоналізацію банків.

Зазначалося, що нова програма, яка передбачає фінансування України в розмірі $5 млрд упродовж 18 місяців, має на меті забезпечити платіжний баланс і бюджетну підтримку. Вона також спрямована на допомогу українській владі в подоланні наслідків пандемії COVID-19 та консолідацію зусиль на шляху до важливих структурних реформ.

Водночас, у МВФ висловили сподівання, що програма Stand-By "забезпечить Україні гарні позиції для поновлення зростання", а також повернення до більш масштабних реформ після завершення кризи. У майбутньому це дасть змогу поновити обговорення щодо затвердження для України програми EFF – розширеного фінансування з боку МВФ.