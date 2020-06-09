Заборона транспортувати сільгосптехніку створить проблеми при зборі врожаю – УЗА

Українська зернова асоціація (УЗА) просить Кабінет міністрів врегулювати ситуацію із забороною транспортувати сільськогосподарську техніку для збору врожаю як в денний, так і в темний час доби, що може спричинити негативні наслідки під час збору врожаю 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

«УЗА звернулася до уряду з проханням вирішити проблему, яка може спричинити критичні негативні наслідки для збору цьогорічного врожаю зернових та олійних культур. Аграрії опинилися в ситуації, коли їм фактично заборонено транспортувати сільськогосподарську техніку для збору врожаю як в денний, так і в темний час доби», - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють у асоціації, загрози для збору врожаю виникли у зв’язку з тим, що з 1 червня 2020 року «Укравтодор» заборонив рух великовагового транспорту (масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн) автомобільними дорогами загальнодержавного значення в денну пору доби за температури понад 28°С. Така заборона поширюється, в тому числі, на транспортування сільськогосподарської техніки, призначеної для проведення сільськогосподарських робіт та збору врожаю. При цьому, рух габаритного та важковагового транспорту фактично заборонено у тому числі і в темну пору доби відповідно до п.15 «Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України №30від 18 січня 2001 року.

Втім, зазначається, що під час збору врожаю багато виробників сільськогосподарської продукції з метою збору та збереження врожаю повинні швидко перевезти сільськогосподарську техніку з одного місця виконання робіт до іншого. Вказані перевезення переважно здійснюються за допомогою спеціальної техніки (трал) на підставі належним чином оформлених дозволів на перевезення негабаритних вантажів (комбайнів).

Отже, ситуація, коли аграріям фактично заборонено транспортувати комбайни як в денну пору, так і в темну пору доби, призведе до вкрай негативних наслідків для збору врожаю та значних втрат урожаю зернових та олійних.

В УЗА зазначають, що аграрний сектор забезпечив 22,5 млрд доларів валютних надходжень у країну за результатами 2019 року, у тому числі 9,6 млрд доларів завдяки експорту зернових та олійних. Тому, підкреслюють в асоціації, нормальний процес збору врожаю зернових та олійних є вкрай критичним чинником для економіки країни та стабільності її фінансової системи.

Тому УЗА звернулася до уряду з проханням внести зміни у ч. 2 п.35 Постанови №879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» та доповнити перелік транспортних засобів, на які не розповсюджуються обмеження або заборона руху в денну пору доби за температури повітря вище +28 С°, транспортними засобами, що здійснюють перевезення сільськогосподарської техніки, яка використовується для збору вражаю сільськогосподарських культур, та які мають відповідний, належним чином оформлений дозвіл на перевезення негабаритних вантажів.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці лютого 2020 року заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький повідомив, що Кабмін ухвалив постанову, яка скасовує необхідність отримання дозволу для пересування великогабаритної сільськогосподарської техніки. Зокрема уряд скасував необхідність отримання дозволу для техніки шириною до 2,6 метрів, а також дозвіл для техніки шириною від 2,6 метрів до 3,75 метрів, за умови дотримання спеціальних правил безпеки (машина супроводу, знак об’їзду, проблискові маячки, тощо).

Також повідомлялося, що Державне агентство автомобільних доріг України з 1 червня 2020 року в денну пору доби застосовує обмеження та заборону руху автомобільними дорогами загального користування державного значення великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Це обмеження не стосується транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.