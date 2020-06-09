Зеленський - про дороги: Треба весь час будувати, і не зупинятися

Президент Володимир Зеленський зауважив, що його команда в першу чергу взялася за дороги, оскільки в Україні «просто немає нормальних доріг».

Про це глава держави розповів журналістам "Української правди" під час поїздки в Хмельницьку область.

«Треба будувати. Треба весь час будувати, і не зупинятися. Весь час будувати, будувати, будувати! І це дасть свої плоди », - упевнений Президент.

Зеленський вважає, що навіть в ручному режимі можна задати тренд, який в підсумку приведе до структурних змін в економіці.

«Знаєш: роби, що можеш, і будь, що буде. Бачиш, що погано - роби. Роби, роби! Поки не буде структурних, великих змін. Природно, складно. Але зараз навіть в ручному режимі можна щось робити. Все одно буде тренд. Люди побачать, що влада щось будує, щось рухається. З одним, другим, з десятьма урядами. Це все неважливо. Важливо, що ми всі - солдати. Потрібен тренд. А тренд - ми будуємо, робимо», - сказав Зеленський.

Коментуючи репліку заступника голови ОП Кирила Тимошенка про те, що «це йде, як снігова куля - більше, більше», а перший ефект буде «десь в кінці року», Зеленський зауважив, що «цей ком буде, якщо ми, дай бог, пробіжимо якось економічну кризу».

«Якось пропетляємо. Я в це вірю », - зауважив глава держави.