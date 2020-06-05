ПФУ спрямував на виплату пенсій червня ще 4,3 мільярда

ПФУ спрямував на виплату пенсій червня ще 4,3 мільярда

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Укрінформ
Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій червня ще 4,3 мільярда гривень.

Про це інформують на сторінці Пенсійного фонду України в Facebook.

"5 червня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 4,3 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, усього з початку місяця на фінансування пенсій червня направлено 11, 4 млрд грн.

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