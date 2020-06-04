На пенсійні виплати червня надійшли ще 5,9 мільярда - ПФУ

Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій червня ще 5,9 млрд гривень.

Про це ідеться на сторінці Пенсійного фонду України у Facebook.

"4 червня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня.

На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 5,9 млрд гривень. Забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 7,1 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.