ПФУ спрямував на виплату пенсій червня ще 614 мільйонів
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Укрінформ
Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій червня ще 614,1 мільйона гривень.
Про це інформують на сторінці Пенсійного фонду України в Facebook.
"3 червня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 614,1 мільйона гривень. Забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 1,2 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.
Як повідомлялося, 2 червня ПФУ розпочав фінансування пенсій червня.