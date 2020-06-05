ТСК Ради передасть правоохоронцям матеріали про "скрутки" та схеми з ПДВ

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб, які призвели до значних втрат дохідної частини держбюджету, вирішили передати правоохоронцям матеріали щодо фактів формування «схемного» податкового кредиту.

Таке рішення члени ТСК ухвалили на засіданні в четвер, 4 червня, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"За результатами обговорення, члени ТСК вирішили передати матеріали Тимчасової слідчої комісії щодо встановлених фактів формування «схемного» податкового кредиту до правоохоронних органів. Також Державна податкова служба України та Державна фіскальна служба України на підставі матеріалів ТСК мають провести службові розслідування та надати інформацію про результати службових розслідувань Тимчасовій слідчій комісії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Державній податковій службі України на підставі матеріалів Тимчасової слідчої комісії рекомендували вжити заходів з донарахування податкових зобов’язань з ПДВ до Державного бюджету.

Як повідомляє Інформуправління Апарату ВР, на засіданні ТСК 4 червня народні депутати заслухали питання про втрати державного бюджету України через формування «схемного» податкового кредиту на відшкодування ПДВ та хід досудового розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів, учинених посадовими особами ДФС, ДПС та ДМС, або за їх співучастю.

Голова ТСК, народний депутат України Іван Крулько зазначив, що створені належні умови для роботи комісії, та вона має всі можливості для виконання своїх функцій.

Голова Державної податкової служби України Олексій Любченко поінформував народних депутатів України про ситуацію у відомстві, недосконалість системи адміністрування ПДВ і так звані «скрутки». За його словами, ПДВ є одним з найбільш спокусливих для ухилення від сплати. Сутність «скрутки» полягає у внесенні завідомо неправдивих даних до податкових накладних і поєднання несумісних товарів.

"Експерти ТСК за два тижні проаналізували дані Єдиного реєстру податкових накладних з жовтня 2019 року по березень 2020 року. Результати показали, що система автоматизованого моніторингу ризиків ДПС не забезпечує належного контролю за формуванням фіктивного податкового кредиту через грубі порушення з боку посадових осіб ДФС, ДПС у частині відпрацювання ризикових платників", - зазначається у повідомленні.

У середньому в місяць у «скрутці» беруть участь від 100 до 200 платників податків, які безпосередньо підмінюють номенклатуру товарів (залежно від місяця). Сума фіктивного ПДВ, яка генерується платниками, у середньому становить 2,5 млрд грн щомісячно. Ця цифра не остаточна, робота експертів ще триває.

Тимчасову слідчу комісію створили у квітні 2020 року. Термін діяльності ТСК – 6 місяців. Звіт про виконану роботу народні депутати мають заслухати на пленарному засіданні не пізніше шестимісячного терміну.