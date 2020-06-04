У Запорізького титано-магнієвого комбінату з'явився новий керівник

Виконуючим обов’язки директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» обраний Сергій Лубенніков, інформацію про це 4 червня внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

"Загальні збори учасників ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» обрали виконуючим обов’язки директора товариства Сергія Лубеннікова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 4 червня 2020 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб внесено інформацію, згідно з якою Лубенніков офіційно виконує обов’язки директора ТОВ «ЗТМК».

«Фонд рішуче наводить лад на об’єктах державної власності для забезпечення ефективної роботи підприємств, які Кабінет міністрів визначив стратегічними. На зміну збиткам і корупції ми запроваджуємо прозору систему ефективного управління, яка створюватиме додану вартість, прибуток державі та високооплачувані робочі місця», - цитує пресслужба заступника голови Фонду державного майна Сергія Ігнатовського.

У Фонді додали, що новий в. о. директора ТОВ «ЗТМК» Сергій Лубенніков має вищі юридичну і економічну освіту та понад двадцять років досвіду роботи на управлінських посадах у сфері металургії та палива.

Кандидатура Лубеннікова 26 лютого 2020 року була погоджена Кабінетом міністрів України на призначення в. о. директора ТОВ «ЗТМК».

Як повідомляв Укрінформ, ТОВ «ЗТМК» утворено на базі ДП «Запорізький ТМК» – єдиного в Україні і Європі виробника губчастого титану. Потужність виробництва, згідно з проєктом будівництва підприємства, становить 20 тис. тонн титанової губки на рік.

ТОВ “ЗТМК” на 51% належить Фонду державного майна України та на 49% - компанії “Толексіс трейдінг лімітед”, де бенефіціаром вказується Дмитро Фірташ. Управління корпоративними правами держави здійснює Фонд держмайна.

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У грудні 2018 року Запорізький титано-магнієвий комбінат, який належав олігарху Дмитру Фірташу, через суд повернули державі.

У березні 2019 року Касаційний господарський суд у складі Верховного суду повернув на новий розгляд справу про повернення заводу у власність держави.

У Group DF, що належить Фірташу, заявляли, що планують оскаржити у суді рішення Кабінету міністрів від 26 лютого 2020 року про призначення новим керівником ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Сергія Лубеннікова.