В Україні запроваджують нові механізми оренди державного та комунального майна

Кабінет міністрів України ухвалив на своєму засіданні 3 червня постанову про запровадження нових механізмів передачі державного та комунального майна в оренду.

Відповідну постанову презентував на засіданні міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кабінет міністрів за поданням Мінекономіки визначає порядок передачі в оренду державного та комунального майна. На сьогодні відсутня єдина прозора та ефективна процедура передачі в оренду державного та комунального майна також обмежений доступ потенційних орендарів до конкурсів. Тому проєктом постанови впроваджуються принципово нові механізми передачі майна в оренду», - сказав Петрашко.

Він зазначив, що постановою передбачено передача в оренду державного та комунального майна шляхом проведення електронного аукціону за допомогою електронної торгової системи.

«Запроваджується порядок функціонування електронної торгової системи, зокрема такі процедури, як оприлюднення інформації про потенційні об’єкти оренди, подання заяв на участь в аукціоні, проведення електронного аукціону та інші. Підвищується рівень конкурентоспроможності та забезпечується рівний доступ для всіх потенційних орендарів до майна», - зазначив міністр.

Як йдеться у пояснювальній записці до постанови, передбачається затвердити порядок передачі державного та комунального майна а оренду, який регулюватиме процедуру передачі державного та комунального майна в електронному аукціоні, що забезпечить підвищення ефективності передачі об’єктів державної та комунальної власності в оренду, спрощення процедури оренди державного та комунального майна, посилення громадського контролю в сфері передачі державного та комунального майна в оренду.

Також наголошується, що удосконалення процедури передачі державного та комунального майна в оренду, проведення прозорих аукціонів забезпечить збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.