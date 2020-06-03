Австралійська економіка може впасти у рецесію вперше за останні 30 років

Економіка Австралії може впасти у першу рецесію за останні 29 років через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

«Австралія готується впасти у першу за останні 29 років рецесію через наслідки пандемії коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Згідно з офіційними даними, за перший квартал 2020 року економіка країни впала на 0,3%.

Економісти очікують, що у другому кварталі економіка також упаде через вплив карантину на фінансову ситуацію в країні.

Зазначається, що навіть до спалаху COVID-19 економіка Австралії постраждала через руйнівний сезон лісових пожеж, спад туризму й низький національний попит.

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Раніше через пандемію коронавірусу в рецесію впали економіки Японії й Німеччини, а у США й Великій Британії були зафіксовані великі економічні спади.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, станом на ранок 3 червня у світі зафіксовано 6 452 390 випадків коронавірусу, з них 382 479 летальних, одужали 3 066 696 осіб.