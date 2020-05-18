Економіка Японії впала в рецесію через коронавірус

Економіка Японії впала в рецесію через негативні фінансові наслідки пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

«Японія впала в рецесію внаслідок важкої фінансової ситуації через коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, третя економіка світу скоротилася на 3,4% у першому кварталі 2020 року порівняно з минулим роком. Таке падіння є найбільшим з 2015 року.

При цьому її спад за четвертий квартал 2019 року становив 6,4%.

На думку аналітиків, японська економіка може впасти за другий квартал цього року ще на 22%, що буде рекордним для країни.

Повідомляється, що минулого тижня у німецькій економіці також зафіксували рецесію.

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За попередніми оцінками, загалом коронавірус вже завдав світу збитків на суму в близько 8,8 трильйона доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, станом на ранок 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 805 186, з них 316 730 летальних, одужало 1 860 136 осіб.