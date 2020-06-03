Фонд гарантування продав активи неплатоспроможних банків на 22,5 мільйона

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 6 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на 22,47 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня (25.05. – 29.05.2020) відбувся продаж активів 6 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 22,47 млн грн. Із них на суму 6,34 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 16,13 млн грн – з реалізації основних засобів банків", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, протягом тижня, що минув: активи АТ «Дельта Банк» реалізовано на суму 14,51 млн грн, активи АТ «ВТБ Банк» реалізовано на суму 3,78 млн грн, активи АТ «Родовід Банк» реалізовано на суму 2,16 млн грн, активи ПАТ «КБ «Надра» реалізовано на суму 1,29 млн грн.

Крім того, протягом минулого тижня відбувся продаж активів: ПАТ «Платинум Банк» та ПАТ «Інтеграл-банк».

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Цього тижня Фонд гарантування планує продати активи банків на 1,9 млрд грн.

Із них на суму 1 620,45 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 344,54 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 7,58 млн грн.