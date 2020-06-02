Рада внесла зміни до Лісового кодексу щодо інвентаризації лісів

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів" (№2379).

Закон підтримали 322 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прийняття даного законопроєкту запровадить правове регулювання національної інвентаризації лісів, розширить обсяг та поліпшить якість даних про ліси, що забезпечить необхідну інформаційну основу для формування стратегічних цілей та завдань державної політики у сфері лісового господарства", - йдеться у пояснювальній записці.

Закон вносить доповнення до Лісового кодексу України щодо поняття національної інвентаризації лісів, визначення цілей її проведення та джерел фінансування.

Очікується, що завдяки проведенню національної інвентаризації лісів буде отримана достовірна оцінка загальних запасів насаджень (розрахункова похибка до ±3%) та вперше для України будуть визначені показники поточного приросту насаджень, необхідні для оцінки рівня інтенсивності лісокористування. Серед інших потенційно важливих результатів, - визначення площі самозаліснених сільськогосподарських земель та уточнення звітності до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ООН та Кіотського протоколу щодо щорічного рівня поглинання парникових газів лісами України тощо.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.