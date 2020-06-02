Енергоатом пропонує збільшити частку атомної енергії у прогнозному балансі

ДП НАЕК «Енергоатом» пропонує переглянути Прогнозний баланс електроенергії Об'єднаної енергосистеми України на 2020 рік та збільшити в ньому частку атомної електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК.

"ДП НАЕК «Енергоатом» пропонує переглянути Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на 2020 рік у напрямку збільшення частки АЕС в структурі виробництва електричної енергії до рівня, що відповідає фактичному споживанню в режимі «базового» графіка. З цією та низкою інших пропозицій очільник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін виступив на засіданні робочої групи Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) з проблемних питань функціонування енергетичної сфери, яке відбулось 1 червня під головуванням Секретаря РНБО України Олексія Данілова", - йдеться у повідомленні.

Енергоатом пояснює, що такі кроки дозволять не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Котін також наголосив на необхідності змінити чинну модель виконання спеціальних обов’язків, покладених на Енергоатом.

«Відтак Енергоатом пропонує впровадження прямих взаємовідносин Компанії з постачальниками універсальних послуг у частині продажу електричної енергії населенню, обсяги якої мають становити до 50% від загального виробництва електроенергії на АЕС України», - зазначив в. о. президента компанії.

Як повідомлялося, в уряді неодноразово заявляли, що не планують підвищувати ціну на електроенергію для населення у 2020 році.

Задля подолання кризових явищ в роботі енергетичної системи України Міністерством енергетики та захисту довкілля України наприкінці квітня 2020 року був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Прогнозний баланс виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% - до 73,7 млрд кВт-год.

Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення в резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС.

Мінекоенерго вважає за доцільне в умовах профіциту електроенергії обмежувати виробництво на АЕС, щоб не оплачувати неустойку виробникам електроенергії з відновлюваних джерел. Про це на початку травня 2020 року заявила в. о. міністра енергетики і захисту довкілля Ольга Буславець.

За інформацією голови парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрія Геруса, 27 травня потужність вугільних ТЕС в Україні вперше перевищила працюючу потужність атомних електростанцій.