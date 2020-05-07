Зменшення електрики від АЕС не має вплинути на її ціну для споживачів - Укренерго

Зменшення виробництва електроенергії на атомних електростанціях відповідно до нового прогнозного балансу електроенергії не матиме помітного впливу на ціну електроенергії для кінцевого споживача.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "НЕК "Укренерго" з посиланням на в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Обсяги виробленої НАЕК "Енергоатом" електроенергії, яку не вдалося продати на ринках двосторонніх договорів, "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, постачальники для кінцевих споживачів продають переважно за ціною, що стоїть у контрактах з іншими виробниками електроенергії, які подають заявки на розвантаження в межах балансуючого ринку. Тому зменшення виробітку електроенергії на атомних електростанціях (АЕС), відповідно до нового прогнозного балансу електроенергії, не матиме помітного впливу на ціну електроенергії для кінцевого споживача", - йдеться у повідомленні.

Укренерго пояснює, що профіцит з точки зору ринку – це непродана виробником, і, відповідно, не куплена постачальником/споживачем електроенергія на ринках двосторонніх договорів, "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, яка, тим не менше, продовжує вироблятися.

"Коли сьогодні цей надлишок виробляється на АЕС, то він заміщує частину обсягів, які, відповідно до контрактів із постачальниками та споживачами, мають вироблятися здебільшого тепловими електростанціями (ТЕС і ТЕЦ), що подають заявки на розвантаження в межах балансуючого ринку. За цими заявками виробники погоджуються замість того, щоб виробляти електроенергію, перекупити надлишкову на балансуючому ринку. При цьому ціна такої закупки визначається в рамках Правил ринку і становить до 55% від ціни ринку "на добу на перед", - інформує компанія.

Далі учасники балансуючого ринку продають перекуплену таким чином електроенергію своїм клієнтам за цінами, що зазначені у їх контрактах.

"В результаті постачальники купують надлишкову електроенергію за ціною балансуючого ринку. "Енергоатом" отримує за надлишково вироблені обсяги – ринкову ціну "мінус" 45%, тобто ціну з великим дисконтом. Різниця залишається, наприклад, тепловим станціям, як дохід від послуги з балансування", – пояснив Кудрицький.

При цьому він підкреслив, що зменшення генерації АЕС в новому прогнозному балансі електроенергії не вплине на ті обсяги "Енергоатому", які можна продати постачальникам для кінцевих споживачів.

"При складанні балансу ми виходили лише з того, що необхідно забезпечити достатні обсяги резервів для балансування енергосистеми в умовах падіння споживання, а також усунути профіцит електроенергії на ринку, тобто надлишкову генерацію. Новий баланс, з одного боку, забезпечує можливість для "Енергоатому" виробити та продати всю електроенергію (яку в змозі купити споживачі) за ринковою ціною, без дисконтування на балансуючому ринку. З іншого – не передбачає профіциту, завдяки якому на ринку в тому числі накопичилися величезні борги", – підкреслив Кудрицький.

При цьому Кудрицький зазначив, що балансові обмеження для базового навантаження в енергосистемі визначаються, виходячи виключно з необхідності забезпечення операційної безпеки енергосистеми, що є головним пріоритетом для Укренерго відповідно до чинного Кодексу системи передачі. І водночас обумовлені лише зниженням загального рівня споживання в енергосистемі України.

Як повідомляв Укрінформ, задля подолання кризових явищ в роботі енергетичної системи України Міністерством енергетики та захисту довкілля України був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 р. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Прогнозний баланс виробництва електроенергії атомними електростанціями у 2020 році скорочено на 8,6% - до 73,7 млрд кВт-год.

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Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення в резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС. Резерв енергоблока №2 ЗАЕС вже триває з 21 квітня та планується до 30 червня (71 доба); енергоблок №6 ЗАЕС буде перебувати в резерві з 10 травня по 15 серпня (98 діб); енергоблок №3 РАЕС буде виведено в резерв з 10 травня по 4 серпня – тривалість 87 діб. Це забезпечить роботу інших енергоблоків АЕС України на рівні близькому до номінального.