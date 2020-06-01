IKEA планує збільшити асортимент товарів в Україні

Шведська компанія IKEA, яка 14 травня офіційно оголосила про вихід на український ринок, планує поступово збільшити для України кількість наявних рішень та аксесуарів для дому до 6 тис. одиниць. Це більш як у півтора раза більше, ніж в момент заходу в країну.

Про це на запит Укрінформу відповіли в представництві компанії в Україні.

"Ми починаємо з 3600 артикулів, що охоплюють усі серії та стилі нашого асортименту. Але плануємо поступово збільшувати кількість наявних рішень та аксесуарів для дому, і зрештою досягти близько 6000 найменувань", - зазначили в IKEA.

Водночас, в IKEA не назвали дату, коли планують поновити прийом замовлень, який був зупинений через велику кількість заявок.

"Зацікавлення нашою продукцією на українському ринку значно перевершили сподівання, а кількість замовлень на день у кілька разів перевищили прогнози, тому за перші дні старту продаж, у нас закінчились слоти для доставки та для пунктів видачі замовлень. Ми робимо все можливе, щоб відновити діяльність сайту якомога швидше, та, як тільки це стане можливим, відразу повідомимо", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, IKEA, яка 14 травня офіційно оголосила про вихід на український ринок, призупинила прийом нових замовлень через велику кількість заявок 26 травня.

Наразі компанія здійснює замовлення товарів в Україні через інтернет-магазин. Проте вже незабаром планується відкрити магазин в одному з торговельно-розважальних комплексів. Відповідний договір оренди вже підписано з Blockbuster Mall. При цьому, як повідомили в компанії, це буде один із перших магазинів міського формату IKEA у світі. Основними особливостями таких магазинів є менші за розмірами торгові площі, розташовані у центрі міст – щоб якнайкраще відповідати вимогам споживачів, ставати більш доступними та зручними.

Наміри вийти на український ринок IKEA оголосила про наприкінці 2017 року. Це рішення було зумовлене високим попитом на доступні товари і рішення для дому в Україні, а також прагненням компанії змінити на краще повсякденне життя багатьох українців.

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Весна 2018 року – IKEA визначила формат магазину, що найкраще підходить для українського ринку: магазин нового міського формату (city store)

Літо 2018 року – починається процес укладення договорів із основними партнерами

Червень 2019 року – IKEA починає масштабну кампанію з набору персоналу до магазину міського формату у Києві.

Фото: DPA