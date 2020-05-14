Кличко прокоментував прихід IKEA в Україну

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що прихід шведської меблевої компанії IKEA на український ринок особливо цінний в ситуації, яку нині долає світ у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це він написав у своєму Тelegram-каналі.

«Сьогодні IKEA офіційно розпочала свою роботу в Києві — спочатку з онлайн-магазину. Прихід такого інвестора особливо цінний в ситуації, яку сьогодні долає світ у зв'язку з пандемією. І це — той позитивний сигнал, що потрібен нашому місту для залучення й інших міжнародних партнерів», - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що одним зі своїх важливих завдань на посаді мера європейської столиці вважає залучення іноземних інвесторів у Київ.

«Саме до таких відноситься шведська корпорація IKEA. І я радий, що наша кількарічна співпраця і підготовка до приходу IKEA в Україну відбулася», - підкреслив Кличко.

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Мер пообіцяв і надалі працювати над тим, щоб Київ ставав цікавим для інвесторів та комфортним для споживачів якісних товарів та послуг.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня шведська меблева компанія IKEA офіційно оголосила про вихід на український ринок. Після запуску інтернет-магазину IKEA також планує якомога швидше відкрити магазин в одному з торговельно-розважальних комплексів. Відповідний договір оренди вже підписано з Blockbuster Mall.