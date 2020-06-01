Укрзалізниця заявляє про борг Київпастрансу в 6 мільйонів

КП «Київпастранс» заборгувало АТ «Укрзалізниця» понад 6 млн гривень за ремонт рухомого складу міської електрички та використання інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Борг КП «Київпастранс» перед АТ «Укрзалізниця» за ремонт рухомого складу міської електрички та використання інфраструктури становить понад 6 млн грн", - ідеться у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що Укрзалізниця не отримала понад 3 млн грн за ремонт електропоїздів у 2019 році та ще понад 3,2 млн грн - за використання інфраструктури в грудні 2019 - січні 2020 років.

У відомстві нагадали, що угоду на ремонт поїздів міської електрички між Укрзалізницею та Київпастрансом було підписано 24 квітня 2020 року, проте перший поїзд надано для виконання ремонту лише 28 травня.

Укрзалізниця після технічного огляду електропоїздів міської електрички виявила ряд несправностей, які потребують значного часу для усунення.

"Укрзалізниця закликає Київпастранс не розповсюджувати недостовірну інформацію та виплатити борг для здійснення своєчасного ремонту рухомого складу й належного обслуговування інфраструктури, по якій курсує міська електричка", - наголосили в пресслужбі.

В Укрзалізниці нагадали, що у 2012 році на баланс КП «Київпастранс» для міської електрички було передано 10 електропоїздів.

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Як повідомляв Укрінформ, КП "Київпастранс" не відновило роботу київської міської електрички з 1 червня через призупинення роботи моторвагонного депо «Фастів-1» АТ «Укрзалізниця» на час проведення протиепідемічних заходів. На підприємстві заявили, що працівники депо не встигли виконати ремонтні роботи до початку приміського залізничного сполучення.

Планується, що ремонт буде завершено до 7 червня.