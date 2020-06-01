Транзит газу цьогоріч скоротився на 46%

Транзит російського газу українською територією за січень-травень 2020 року сягнув 20 млрд кубометрів - це на 46% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє ТОВ "Оператор ГТС України".

"Сьогодні загальний обсяг протранспортованого газу українською ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з Газпромом, досягнув 20 млрд кубометрів. Це на 46% менше, ніж в аналогічний період минулого року (36,9 млрд кубометрів)", - ідеться у повідомленні.

У січні-травні 2020 року середній добовий режим транзиту становив 132 млн кубометрів газу. Як зазначили в ОГТСУ, добовий транзит зріс у березні й зафіксувався на рівні 150-155 млн кубометрів на добу.

"При збережені такого темпу річний обсяг транзиту може досягти 52-55 млрд кубометрів, що стане найнижчим показником за всю історію ГТС України", - наголосили в ОГТСУ.

Разом з тим, нагадали в компанії, з початку року ВАТ "Газпром" повністю оплачує заброньовані потужності для транзиту газу з РФ (65 млрд кубометрів на 2020 рік).

"Зі свого боку ОГСТУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн", - додали в компанії.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2019 року у Відні завершились чотириденні перемовини з ПАТ "Газпром" про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати".

Читайте також: Штати назвали угоду про транзит газу значним досягненням України

Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд кубометрів газу на перший рік та по 40 млрд кубометрів на наступних 4 роки. Таким чином, згідно з укладеним договором, російська сторона сплачує законтрактований обсяг транзиту, незалежно від того, качає вона газ чи ні.