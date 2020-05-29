Криза – стимул для інновацій?

Українські фермери впевнено розширюють географію експорту яблук. Про це свідчить той факт, що за останні 3 роки експорт з України збільшився в 2,5 раза. У 2019 році поставки цього фрукта за кордон перевищили 53,6 тис. тонн, що значно відрізняється від попередніх сезонів.

Безумовним досягненням стало те, що географія поставок яблук в позаминулому сезоні склала трохи більше 20, а в минулому сезоні цей показник виріс до 35 країн.

Розширення такої географії стає серйозним драйвером для інших галузей. І таким чином впливає не тільки на фермерів, а й зачіпає галузь упаковки і машинобудування, і ми спостерігаємо економічний мультиаплікатор, коли зміни в одній галузі тягнуть за собою розвиток інших.

Для одного з українських підприємств – це стало стимулом для запуску абсолютно нової виробничої лінії з виготовлення паперової упаковки, яка зібрана на 90% з комплектуючих зроблених в Україні.

“Ми запустили виробничу лінію з виготовлення паперової упаковки загальною продуктивністю 4 млн лотків у місяць”, – говорить Олег Шамбранович, заступник директора з виробництва Томаківського заводу литої тари.

“Наша продукція – це яєчний лоток, фруктова підложка та інші види паперової упаковки, наразі дуже затребувані на ринку. Також ми займаємося переробкою макулатури. По суті, наша продукція може повертатися до нас як сировина. Незважаючи на карантин, нам вдалося запустити нову лінію. Передові технології виготовлення литої упаковки дозволили максимально оптимізувати виробництво. При цьому ми поліпшили стару лінію і максимально виключили ручну працю з виробничого процесу”, – зазначає Шамбранович.

Ціле виробництво, під керуванням однієї людини – вже реальність, до того ж від вітчизняного постачальника Sem-technology, і знаходиться в Запоріжжі.

Про те, як підприємство прийшло до таких змін - детальніше у сюжеті.

Фото: Sem-technology