Скасування ліцензії SkyUp: судді Баришівського райсуду повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру судді Баришівського райсуду Київської області Олені Литвиненко, яка припинила ліцензію авіаперевізника SkyUp, у винесенні завідомо неправосудного рішення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, суддя у травні 2019 року, всупереч загальним засадам судочинства, без належного вивчення матеріалів судової справи, винесла ухвалу про часткове задоволення заяви про забезпечення позову, якою зупинено дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, однієї з авіакомпаній. При цьому встановлено, що особа, від імені якої подано позовну заяву до Баришівського районного суду, її не підписувала та із відповідним позовом не зверталась.

Враховуючи, що суддя відмовилась від отримання письмового повідомлення про підозру, його вручено голові Баришівського районного суду для передачі підозрюваній у спосіб, передбачений ч. 1 ст. 278 КПК України для вручення повідомлень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя звільнила суддю Баришівського районного суду Київської області Олену Литвиненко, яка винесла ухвалу про призупинення ліцензії авіаперевізника SkyUp.

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Перша Дисциплінарна палата вирішила, що суддя здійснила втручання у діяльність ТОВ "Авіакомпанія Скайап", що заборонено законом. Також суддя не врахувала положення спеціального законодавства, а саме Повітряного кодексу України.

24 травня 2019 року Баришівський районний суд Київської області зупинив ліцензію "першого українського лоукосту" SkyUp. Водночас суддя відмовилася забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті".