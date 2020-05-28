Перший центр підтримки підприємців

Перший центр підтримки підприємців "Дія. Бізнес" відкривається у Харкові

Укрінформ
Національний проєкт із розвитку підприємництва "Дія.Бізнес", ініційований Міністерством цифрової трансформації, відкриває 28 травня перший центр підтримки підприємців разом із консалтинговою зоною для представників мікро-, малого та середнього бізнесу.

Про це у Facebook інформує Міністерство цифрової трансформації.

"Перша консалтингова зона для підприємців "Дія.Бізнес" відкриється 28 травня у Харкові. Це офлайн-складова масштабного національного проєкту "Дія.Бізнес". Ми плануємо створити мережу таких центрів підтримки для підприємців всієї України. Протягом 2020 року Мінцифри планує запустити три консалтингові зони", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що в цих центрах кожен підприємець зможе отримати фахові консультації в напрямках систематизації бізнес-процесів, фінансового менеджменту, HR, маркетингу, продажів, юридичної підтримки, грантів тощо.

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Підприємці також зможуть брати участь у бізнес-конференціях та освітніх заходах; орендувати простір для проведення власних заходів; протестувати свій продукт на pop-up локації перед виходом на ринок.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації 28 лютого презентувало платформу для підприємців "Дія.Бізнес", яка має сприяти розвитку ділової активності.

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