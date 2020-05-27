Польща у першому кварталі експортувала в Україну майже 700 мільйонів кубів газу

Інформацію, яку оприлюднив в ефірі Польського радіо голова PGNiG Єжи Квєцінський, підтвердили кореспондентові Укрінформу у компанії.

“В першому кварталі цього року ми продали споживачам 10,6 млрд куб. газу. Це рекордні обсяги газу. Одночасно ми експортували за кордон 690 млн кубометрів газу, що становить 7% від загальних обсягів (проданого газу - ред.). Йдеться насамперед про експорт в Україну”, - повідомив Квєцінський.

У пресслужбі PGNiG підтвердили агентству, що ці 690 млн кубометрів газу експортовано у першому кварталі саме в Україну.

Квєцінський зазначив, що власний видобуток газу, а також імпорт зрідженого газу через термінал LNG у Свіноуйсцє та транспортування газу до РП Балтійським потоком (Baltic Pipe) означатиме надлишок газу в Польщі, який країна продаватиме за кордон.

Як інформувалося, на початку травня з нагоди початку будівництва газопроводу Baltic Pipe президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща хоче стати “газовим хабом для цієї частини Європи”. Він зазначив, що завдяки будівництву інтерконекторів Польща хоче постачати газ із шельфу Норвезького моря до сусідніх країн у рамках Ініціативи трьох морів, а також в Україну. Він додав, що таким чином Польща стане "одним з гарантів енергетичної безпеки України", яка багато років була під газовим, енергетичним шантажем Росії.