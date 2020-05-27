Кабмін дозволив Державній інспекції з містобудування виконувати свої функції

Кабінет міністрів України дозволив Державній інспекції містобудування України (ДІМ) розпочати виконувати свої функції та повноваження.

Відповідна постанова Кабінету міністрів України була прийнята на засіданні 27 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відтак в Україні будуть створені міжрегіональні територіальні органи Державної інспекції містобудування України в якості юридичної особи публічного права та ліквідовані територіальні органи Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Також постанова передає ДІМ повноваження щодо проведення конкурсів на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цю постанову було розроблено для продовження реформи системи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, яка розпочалась в березні 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін постановами від 13 березня 2020 року № 218 та № 219 ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію України та створив три нові центральні органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України та Державну сервісну службу містобудування України.

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Державна інспекція містобудування України (ДІМ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмов у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів).

6 травня Кабінет міністрів України своїм розпорядженням призначив головою новоствореної Державної інспекції містобудування (ДІМ) України Юрія Васильченка, який до цього очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) України.