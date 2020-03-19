Набрали чинності постанови уряду про ліквідацію ДАБІ

Постанови Кабінету міністрів №218 про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та №219 про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду були доопрацьовані та набрали чинності.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Прийняті Кабінетом міністрів України 13 березня 2020 року постанови №218 та №219 були доопрацьовані та вступили в дію", - йдеться у повідомленні.

Так, згідно з постановою №218 ліквідовано ДАБІ та утворено центральний орган виконавчої влади – Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд).

Основними завданнями новоствореної структури є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Іншою постановою - №219 утворено ще два центральних органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України.

Державні органи здійснюватимуть державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду та технічного регулювання у сфері містобудування відповідно.

Діяльність новостворених структур координується Кабміном міністрів України через міністра розвитку громад та територій України.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 13 березня 2020 року ухвалив проєкти постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ.