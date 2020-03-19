Набрали чинності постанови уряду про ліквідацію ДАБІ
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
"Прийняті Кабінетом міністрів України 13 березня 2020 року постанови №218 та №219 були доопрацьовані та вступили в дію", - йдеться у повідомленні.
Так, згідно з постановою №218 ліквідовано ДАБІ та утворено центральний орган виконавчої влади – Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд).
Основними завданнями новоствореної структури є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
Іншою постановою - №219 утворено ще два центральних органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України.
Державні органи здійснюватимуть державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду та технічного регулювання у сфері містобудування відповідно.
Діяльність новостворених структур координується Кабміном міністрів України через міністра розвитку громад та територій України.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 13 березня 2020 року ухвалив проєкти постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ.