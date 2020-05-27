Під час карантину понад 2600 компаній перевели бізнес в онлайн завдяки сервісам Київстар

Завдяки сервісам мобільного оператора «Київстар» за час карантину понад 2600 компаній перевели свій бізнес в онлайн-режим.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«В умовах карантину Київстар запропонував бізнес-клієнтам підключати найбільш затребувані сервіси для дистанційної роботи співробітників на акційних умовах – без нарахування абонплати. Цією можливістю скористалися 560 компаній великого бізнесу та понад 2050 компаній середнього та малого бізнесу», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Київстар, за останні два місяці на 1330% зросла кількість підключень сервісів для організації дистанційних робочих місць співробітників різних компаній порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше підключали, зокрема, такі сервіси, як Microsoft Office 365 nf StarTeams.

Крім цього, за даними оператора, на 217% стало більше підключень Віртуальної мобільної АТС, яка дозволяє зберегти комунікації з клієнтами та налаштувати віддалену роботу відділів продажу, сервісних підрозділів і контакт-центрів.

На 489% збільшився обсяг підключень і системи електронного документообігу Star.Docs, яка дозволяє підписувати документи онлайн, в тому числі прямо з мобільного телефону за допомогою сервісу Mobile ID.

Найбільший інтерес до роботи в онлайн, за інформацією Київстар, виявили компанії оптової та роздрібної торгівлі, логістичні, легкої та оброблювальної промисловості, будівельної сфери, сільськогосподарського та фінансового секторів, закладів охорони здоров’я, постачальників природних ресурсів та компанії, що надають послуги для бізнесу і населення.

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«Київстар відстежує запити бізнесу і пропонує цілу низку актуальних рішень на основі інтернету, хмарних технологій, Big Data. Карантин підтвердив їх затребуваність та довів, що майбутнє бізнесу – у цифровізації бізнес-процесів. Вона надає компаніям необхідну гнучкість, свободу управління, незалежність від фізичних офісів, а також економію часу і ресурсів за рахунок автоматизації», - розповів директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір.

У Київстар нагадали, що підключення сервісів для віддаленої роботи без нарахування абонплати здійснюється до 31 травня 2020 року. Ця пропозиція стала частиною соціальних ініціатив Київстар на підтримку своїх абонентів та бізнес-клієнтів під час карантину. Загальна сума інвестицій компанії на їхню реалізацію, а також на благодійну допомогу, спрямовану на боротьбу із COVID-19 в Україні, становила понад 60 млн грн.

Фото з відкритих джерел