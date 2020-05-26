Мінфін залучив до бюджету понад 1 мільярд від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 травня 2020 року залучило до державного бюджету понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"На аукціонах 26 травня 2020 року Міністерство фінансів запропонувало інвесторам номіновані в національній валюті цінні папери з терміном обігу 3, 6, 9 та 12 місяців. За підсумками аукціону до державного бюджету було залучено 1 037 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Ставки дохідності за короткостроковими інструментами знижено. Середньозважена ставка дохідності за тримісячними ОВДП склала 10,19% (зменшення на 31 базисний пункт), а за шестимісячними – 10,33% (зменшення на 45 б.п.). При цьому, Мінфін не задовольнив попит по ставках вищих, ніж на минулому аукціоні, за 9-місячними та 12-місячними ОВДП, залишивши незмінними ставки доходності за річними ОВДП та залучивши при цьому 314 млн гривень. За 9-місячними паперами аукціон не відбувся.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 травня 2020 року залучило до державного бюджету 21,2 млрд грн.