Мінфін запропонує більш довготермінові ОВДП

Міністерство фінансів у доповнення до "коротких" 3- і 6-місячних гривневих облігацій внутрішніх державних запозичень (ОВДП) 19 травня запропонує до первинного розміщення також 9- і 12-місячні гривневі облігації та 7-місячні доларові.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. На аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, що відбудеться 19 травня пропонуються 9- і 12-місячні гривневі облігації та 7-місячні доларові. Читайте також: Мінфін продав держоблігацій іще на 19,4 мільярда Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 травня 2020 року залучило до державного бюджету 19,4 млрд грн.