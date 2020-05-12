Мінфін продав держоблігацій іще на 19,4 мільярда

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 травня 2020 року залучило до державного бюджету 19,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"На аукціоні 12 травня 2020 року Міністерство фінансів запропонувало інвесторам номіновані в національній валюті цінні папери з терміном обігу 3 та 6 місяців. За підсумками аукціону до державного бюджету було залучено 19 391 млн грн", - ідеться в повідомленні.

При цьому середньозважена ставка дохідності за тримісячними внутрішніми облігаціями становила 11,26%, а за шестимісячними – 11,28%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 5 травня 2020 року залучило до державного бюджету 10,017 млрд грн.