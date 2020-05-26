Криклій пояснив, який закон сприятиме детінізації економіки

На сьогодні частка розрахунків готівкою в сільській місцевості - 56%, тобто 40−50% розрахунків знаходяться в тіні. Водночас, закон про фінансові послуги у галузі поштового зв’язку, ухвалений Верховною Радою в першому читанні, може докорінно змінити ситуацію.

Про це написав міністр інфраструктури Україні Владислав Криклій у своїй статті на nv.ua.

"Якщо законопроєкт №2788-д приймуть у цілому, у нас буде змога створити прозорість виплат та обліку соціальних пільг, збільшити надходження до держбюджету та «відбілити» сфери електронної комерції. Зараз частка розрахунків готівкою в сільській місцевості 56%, а це означає, що 40−50% економіки залишається в тіні. А за допомогою закону ми виведемо економіку з тіні",- наголосив він.

Міністр підкреслив, що за чотири останніх роки в Україні було зачинено третину банківських відділень, 37% населення не має базових банківських рахунків. Наразі банкомати є всього у 30% населених пунктів, банківські відділення - у 6%. На 1 млн українців припадає 7 947 банкоматів, в свою чергу, в ЄС - 29 тис.

"Підняти рейтинг України в світі та створити банківську інфраструктуру для населення вже до кінця року — завдання Укрпошти. Перший крок зроблено — Верховна Рада підтримала законопроєкт 2788-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку» в першому читанні", - зазначив Криклій.

Він пояснив, що, на відміну від банківських, відділення Укрпошти (у тому числі пересувні) покривають 100% населених пунктів України, навіть там, де немає банків, магазинів, аптек і доріг.

"За допомогою законопроєкту, ми вперше наблизимо банківську інфраструктуру до людей. Зараз відділення «Укрпошти» покривають 15 млн мешканців сіл, всі села України з населенням більше 2 тис. людей комп’ютеризовані та підключені до інтернету. Законопроєкт надасть можливість національному поштовому оператору «Укрпошта» відкривати поточні та депозитні рахунки, а також випускати платіжні картки", - зазначив він.

Також ця реформа зменшить витрати громадян на оплату комунальних послуг. Держава зможе заощаджувати 2,2 млрд гривень на рік на виплаті пенсій та соціальної допомоги.

"Реформа передбачає значне здешевлення вартості надання банківських і комунальних послуг, а також кредитних ставок для бізнесу та населення. Зменшення витрат на доставку готівки і, таким чином, підвищення привабливості та вартості компанії для залучення інвестицій та часткової приватизації", - підкреслив міністр

При цьому, Укрпошта повністю підпадатиме під регулювання Національного банку України по фінансовому моніторингу та буде членом Фонду гарантування вкладів.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня 2020 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №2788-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку» в першому читанні.

Законопроектом №2788-д пропонується запровадити систему поштових рахунків, ввести термін «поштовий рахунок», визначається перелік фінансових послуг, які зможе надавати національний оператор поштового зв’язку АТ «Укрпошта», серед яких: відкриття та ведення поштових рахунків, проведення розрахункових банківських операцій, випуск та обслуговування платіжних карток, залучення коштів фізичних та юридичних осіб.

Національний банк виступає проти ухвалення цього проєкту закону та проти створення державного «поштового» банку, вказуючи на наявність в Україні чотирьох великих держбанків, сумарна частка яких після націоналізації ПриватБанку перевищила 50% ринку. У регуляторі вважають, що розширення статусу Укрпошти – це крок до збільшення монополїї держави у фінсекторі, а не крок до конкуренції.

У 2017 році Укрпошта вже ініціювала законопроєкт про розширення фінансових послуг, проте він так і не був ухвалений. Проти відповідних законодавчих змін виступав Нацбанк.