Криклій пояснив, чому важливо надати Укрпошті право здійснювати банківські послуги

Надання Укрпошті права здійснювати банківські послуги дозволить забезпечити доступними фінансовими послугами всіх українців, у тому числі 15 млн громадян, які мешкають у сільській місцевості.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у коментарі після схвалення законопроєкту 2788-Д “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку” в першому читанні.

“Сьогодні банкомати є лише у 30% населених пунктів, банківські відділення - взагалі лише у 6%. За рівнем доступності фінансових послуг для людей ми десь поруч з Угандою, Габоном та Еквадором. Законопроєктом 2788-Д, який сьогодні підтримали депутати в першому читанні, вводиться система поштових рахунків, що фактично прирівнюються до банківських. Це дозволить Укрпошті забезпечувати доступними фінансовими послугами всіх українців, бо навіть у найменших містечках і селах, на відміну від банків, є поштові відділення. А для самої компанії такі зміни значно розширять можливості діяльності та розвитку”, - сказав він.

За словами міністра, особливо актуальними такі послуги Укрпошти стануть для 15 мільйонів українців, які проживають у сільській місцевості. Також Криклій зауважив, що люди зможуть зручно отримувати пенсії, інші соціальні виплати, грошові допомоги чи здійснювати переказ коштів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 232 голосами в першому читанні ухвалила законопроєкт 2788-Д “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку”. Він передбачає залучення національного поштового оператора “Укрпошта” до надання банківських послуг всьому населенню.