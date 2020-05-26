Збитки великих та середніх підприємств сягнули майже 5 мільярдів
Про це повідомляє Державна служба статистики.
“За січень-березень 2020 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 4,9 млрд грн збитку (за січень-березень 2019 року − 111,1 млрд грн прибутку)”, - йдеться у повідомленні.
За І квартал 2020 року прибуткові великі та середні підприємства отримали 199,9 млрд грн прибутку (на 31,1% більше, ніж за аналогічний період 2019 року); збиткові великі та середні підприємства зазнали 204,8 млрд грн збитків (майже у 5 разів більше, ніж за січень-березень 2019 року).
Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових у І кварталі 2020 року становила 40,8% (у січні-березні 2019 року – 27,2%).
Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України становив 422,2 млрд грн прибутку, що на 26% більше, ніж за 2018 рік.