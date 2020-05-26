Збитки великих та середніх підприємств сягнули майже 5 мільярдів

За І квартал 2020 року великі та середні підприємства України зазнали 4,9 млрд грн збитків, тоді як за аналогічний період 2019 року вони отримали 111,1 млрд грн прибутку.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

“За січень-березень 2020 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 4,9 млрд грн збитку (за січень-березень 2019 року − 111,1 млрд грн прибутку)”, - йдеться у повідомленні.

За І квартал 2020 року прибуткові великі та середні підприємства отримали 199,9 млрд грн прибутку (на 31,1% більше, ніж за аналогічний період 2019 року); збиткові великі та середні підприємства зазнали 204,8 млрд грн збитків (майже у 5 разів більше, ніж за січень-березень 2019 року).

Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових у І кварталі 2020 року становила 40,8% (у січні-березні 2019 року – 27,2%).

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Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств України становив 422,2 млрд грн прибутку, що на 26% більше, ніж за 2018 рік.