Прибутки великих та середніх агропідприємств торік зменшилися удвічі
Про це повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" за даними Держстату.
"Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств сільського, лісового та рибного господарства за підсумками діяльності у 2019 році склав майже 20,2 млрд грн. Це у 2,1 раза менше результату 2018 року, коли відповідний показник склав 42,6 млрд. грн", - йдеться у повідомленні,
Зазначається, що для великих та середніх сільськогосподарських підприємств 2019 рік вийшов набагато гіршим у фінансовому плані, ніж попередній.
"Якщо за результатами 2018 року 12,9% агропідприємств завершили рік зі збитками – найнижчий показник з-поміж усіх видів економічної діяльності, то 2019 року частка збиткових компаній збільшилася до 21,6%", - зауважили в ІАЕ.
Підприємства галузі торік збільшили виробництво продукції на 3,3%, забезпечили рекордний урожай зернових культур при практично незмінних витратах на виробництво.
Однак прибутки агрокомпаній суттєво зменшилися внаслідок значного падіння середніх цін реалізації зернових, зернобобових та насіння олійних культур – на 11,4-11,7% проти 2018 року, на м’ясо (у живій вазі) – на 2%, а також на яйця – на 25%, деталізували експерти.