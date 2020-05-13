Прибутки великих та середніх агропідприємств торік зменшилися удвічі

Фінансові результати діяльності великих і середніх агропідприємств у 2019 році скоротилися вдвічі порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" за даними Держстату.

"Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств сільського, лісового та рибного господарства за підсумками діяльності у 2019 році склав майже 20,2 млрд грн. Це у 2,1 раза менше результату 2018 року, коли відповідний показник склав 42,6 млрд. грн", - йдеться у повідомленні,

Зазначається, що для великих та середніх сільськогосподарських підприємств 2019 рік вийшов набагато гіршим у фінансовому плані, ніж попередній.

"Якщо за результатами 2018 року 12,9% агропідприємств завершили рік зі збитками – найнижчий показник з-поміж усіх видів економічної діяльності, то 2019 року частка збиткових компаній збільшилася до 21,6%", - зауважили в ІАЕ.

Підприємства галузі торік збільшили виробництво продукції на 3,3%, забезпечили рекордний урожай зернових культур при практично незмінних витратах на виробництво.

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Однак прибутки агрокомпаній суттєво зменшилися внаслідок значного падіння середніх цін реалізації зернових, зернобобових та насіння олійних культур – на 11,4-11,7% проти 2018 року, на м’ясо (у живій вазі) – на 2%, а також на яйця – на 25%, деталізували експерти.