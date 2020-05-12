Україна у світовому рейтингу експортерів агропродукції утримала найвищі позиції

Україна посіла провідні місця у світовому рейтингу 2019 року експортерів агропродовольчих товарів, зокрема зберегла за собою перше місце за обсягами експорту соняшникової олії.

Про це поінформував старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Богдан Духницький, повідомляє пресслужба ІАЕ.

«Україна у 2019 році продовжила займати чільні місця у світовому рейтингу експортерів окремих агропродовольчих товарів. Згідно з оперативними даними Державної служби статистики України та Міжнародного торгового центру (ITC), Україна традиційно зберегла за собою перше місце за обсягами експорту соняшникової олії. З 2006 року, коли наша держава вперше очолила рейтинг експортерів цього виду продукції, продавши на ринки країн світу 1629 тис. тонн олії, вона наростила обсяги експорту у 3,7 раза. Минулого року зарубіжні поставки соняшникової олії вітчизняного виробництва становили 6107 тис. тонн», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Україна також стала другою серед країн – експортерів ячменю, ріпаку, свіжого гороху, проса, макухи та шроту, посиливши свої позиції по більшості з цих видів продукції. Якщо 2018 року з обсягами поставок у 4471 тис. тонн Україна посіла третє – після Індонезії та Канади – місце серед експортерів макухи й шроту (переважно з соняшнику), то торік збільшила обсяги їх поставок майже на 11 % – до 4957 тис. тонн, забезпечивши собі другу позицію у рейтингу і поступившись лише Індонезії.