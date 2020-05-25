Вклади фізосіб у банках-учасниках Фонду гарантування у квітні зросли на понад 4 мільярди

Загальна сума вкладів фізичних осіб станом на 1 травня у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб складає 524,33 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Станом на 1 травня 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасника Фонду гарантування вкладів склала 524,33 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 квітня 2020 року вкладники тримали у банках 520,24 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок травня 2020 року: вклади у національній валюті – 302,47 млрд грн; вклади в іноземній валюті – 221,86 млрд грн.

Як відомо, при здійсненні виплат за вкладами в іноземній валюті вони перераховуються в гривню за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Кошти 98,2% вкладників у банках-учасниках Фонду є повністю захищеними вкладами (у розмірі від 10 грн до 200 000 грн). Гарантіями Фонду повністю покривається 41,9% від загальної суми вкладів, що складає 219,44 млрд грн.

Читайте також: Фонд гарантування вкладів відзначає підвищення довіри українців до банків

Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,0%, а загальна сума їх вкладів на 1 травня 2020 року склала 32,71 млрд грн (6,2% від загальної суми вкладів).