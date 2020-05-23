Сьогодні набувають чинності більшість норм закону про адміністрування податків

У суботу, 23 травня, набувають чинності більшість норм закону № 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (раніше законопроєкт №1210).

У суботу, 23 травня, набувають чинності більшість норм закону № 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (раніше законопроєкт №1210).

Відповідний документ напередодні, 22 травня, опублікований у парламентському виданні "Голос України".

Закон передбачає низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, її узгодження зі світовими стандартами. Також він має на меті запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементацію положень Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).

Крім того, передбачені документом зміни забезпечують необхідні умови для реформування Державної податкової служби та відкривають можливість для перетворення її структури відповідно до концепції єдиної юридичної особи.

Удосконалюється й система адміністрування податків, а також розширено можливості онлайн-сервісів для платників.

Більшість норм закону набирають чинності з 23 травня 2020 року, тобто з дня, наступного за днем опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №1210 із поправками до Податкового кодексу щодо протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування.

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6 лютого Верховна Рада відхилила проєкт постанови №1210-П "Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому як закон проєкту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

Президент підписав закон 21 травня.