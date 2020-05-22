ВАКС відмовився скасувати заставу керівнику Департаменту ДФС

Вищий антикорупційний суд відмовився змінити запобіжний захід керівнику Департаменту Державної фіскальної служби на особисте зобов'язання.

Чергове судове засідання у справі про обвинувачення колишнього голови ДФС Романа Насірова та керівника Департаменту ДФС Володимира Новікова відбулося 22 травня, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"На засіданні сторона захисту подала клопотання до суду про зміну запобіжного заходу керівнику Департаменту ДФС України із застави на особисте зобов’язання. Заслухавши доводи сторін, суд відмовив у задоволенні вказаного клопотання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні продовжилось дослідження письмових доказів, наданих прокурором САП.

Наступний розгляд у справі призначено на 9:15 22 червня 2020 року.

Як повідомлялося, колишнього главу ДФС Романа Насірова та керівника Департаменту ДФС Володимира Новікова обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Крім того, колишньому очільнику ДФС Роману Насірову інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

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За версією слідства, в період 2015-2016 рр. Насіров дозволив компаніям депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

Володимир Новіков був затриманий 30 березня 2017 року. Солом’янський райсуд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 травня із можливістю внесення застави у розмірі 8 млн грн. Пізніше він вніс гроші і вийшов на волю.