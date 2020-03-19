Державна фіскальна служба отримала тимчасового керівника

Уряд ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України на Сергія Солодченка.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів від 18 березня 2020 року №316-р оприлюднив Урядовий портал.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на першого заступника Голови Державної фіскальної служби України Солодченка Сергія Вікторовича", - йдеться в тексті розпорядження.

За інформацією на сайті ДФС, Солодченко з грудня 2017 року по березень 2020 року перебував на посаді начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

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У березні 2020 року він був призначений на посаду першого заступника голови ДФС.

Як повідомляв Укрінформ, Сергій Солодченко 12 лютого 2020 року уже призначався т. в. о. голови Державної фіскальної служби замість Дениса Гутенка.

Із грудня 2018 року в Україні реформується Державна фіскальна служба шляхом поділу на Державну податкову службу та Державну митну службу.

За словами ексміністра фінансів Оксани Маркарової, завершальним етапом реформи ДФС в Україні стане створення єдиної Служби розслідувань фінансових злочинів.