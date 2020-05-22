Україна буде підстраховувати світовий ринок поставками м'яса - Косюк

Після відкриття світових ринків з`явився відчутний продуктовий дефіцит, і в наших продуктах є гостра потреба у продовольчого ринку, проте спроможності на прорив у експортерів не вистачить.

Про це в інтерв'ю виданню «Новое время» сказав український підприємець, глава правління агрохолдингу МХП Юрій Косюк.

«Україна - точно донор на продовольчому ринку світу. Країни аравійського півострова вже виступили з проханням підтримати і підстрахувати їх в поставках м'яса», - розповів він.

Косюк зазначив, що багато компаній в цих країнах закрилися через випадки коронавірусу на виробництвах.

За словами бізнесмена, у США в результаті закриття виробництв через спалахи коронавірусу спостерігається значний дефіцит на внутрішньому ринку, в магазинах - напівпорожні полиці.

«МХП вже навчений епідеміями пташиного і свинячого грипу в минулому, тому ми оперативно і як ніколи жорстко підійшли до ситуації, до посилення особистої гігієни співробітників, навчання та профілактики», - запевнив глава правління МХП.

На думку Косюка, розглядати ситуацію як шанс для України завоювати провідну роль на ринку все ж не варто.

«У нас наразі немає такої можливості. Нікуди ми, на жаль, не рвонемо. Так, ми можемо закривати невеликі дірки в продовольчих балансах інших країн, як правило країн третього світу, але великого прориву в економіці це нам не дасть», - резюмував він.

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