Промислове виробництво у квітні скоротилося майже на 17% - Держстат

В Україні обсяги промислового виробництва у квітні 2020 року порівняно з квітнем попереднього року скоротилися на 16,7%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У квітні 2020 р. індекс промислової продукції становив: сезонно скоригований (порівняно з березнем 2020 р.) ­– 94,0%; скоригований на ефект календарних днів (порівняно з квітнем 2019 р.) – 83,3%", - йдеться в повідомленні.

У Держстаті також навели дані за чотири місяці.

Так, у січні–квітні 2020 року порівняно із січнем–квітнем 2019 року індекс промислової продукції становив 92,1%, у т. ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 94,0%, переробній – 91,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 92,0%.

При цьому виробництво споживчих товарів тривалого використання за чотири місяці року становило лише 58,3% обсягу їх виробництва за аналогічний період торік.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, за січень-березень 2020 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 5,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

За 2019 рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 1,8% порівняно із 2018 роком. А от у 2018 році було зафіксоване їх зростання на 1,1% проти 2017 року.