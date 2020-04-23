Промислове виробництво цьогоріч скоротилося на 5,1%

За січень-березень 2020 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 5,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

«У січні-березні 2020 року порівняно із січнем-березнем 2019 року індекс промислової продукції становив 94,9%», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у переробній промисловості за вказаний період виробництво скоротилося на 4,6% порівняно із січнем-березнем 2019 року, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 4,3%.

За І квартал 2020 року в Україні було видобуто 5,85 млн тонн кам’яного вугілля (на 16,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 423,6 тис. тонн сирої нафти (на 2,0% більше), 195,9 тис. тонн газового конденсату (на 8,5% більше), 4,88 млрд кубометрів природного газу (на 3,5% менше), 12,97 млн тонн агломерованих залізних руд та концентратів (на 3,0% менше).

Також за три місяці 2020 року було вироблено 226,2 тис. кубометрів цегли керамічної (на 12,2% менше, ніж за січень-березень 2019 року), 1,62 млн тонн цементу (на 6,3% більше), 5,09 млн тонн чавуну (на 2,1% менше), 2,54 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 5,1% більше).

Електроенергії за січень-березень 2020 року було вироблено на 9,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року, – 39,23 млрд кВт-годин.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% у порівнянні із 2018 роком; у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 року.