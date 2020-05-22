ПФУ спрямував ще 3,8 мільярда на виплату пенсій травня

Пенсійний фонд України спрямував ще 3,8 млрд гривень на виплату пенсій травня.

Про це повідомляється на сторінці Пенсійного фонду України в Facebook.

«22 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 3,8 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку місяця профінансовано пенсій на суму 37,4 мільярда гривень.

У ПФУ нагадують, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ «Укрпошта», пенсії доставлять листоноші додому.