Ще 2,1 мільярда надійшли на виплату травневих пенсій - ПФУ

Пенсійний фонд України спрямував ще 2,1 млрд гривень на виплату пенсій травня.

Про це інформують на сторінці Пенсійного фонду у Facebook.

«21 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 2,1 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку місяця профінансовано пенсій на суму 33,5 мільярда гривень.

У ПФУ нагадують, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ «Укрпошта», пенсії доставлять листоноші додому.