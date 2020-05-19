ПФУ спрямував на виплату травневих пенсій ще 1,6 мільярда
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Укрінформ
Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій травня ще 1,6 мільярда гривень.
Про це інформують на сторінці Пенсійного фонду України в Facebook.
«19 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 1,6 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.
Як зазначають у ПФУ, з початку місяця профінансовано пенсій на суму 29,7 мільярда гривень.
У відомстві нагадують, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку: пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ «Укрпошта», пенсії доставлять листоноші додому.