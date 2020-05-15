ПФУ спрямував на виплати травневих пенсій ще 3,5 мільярда

Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій травня ще 3,5 мільярда гривень.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

«15 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 3,5 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 25,9 мільярда гривень», - ідеться у повідомленні.

Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.

Пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ «Укрпошта», пенсії доставлять листоноші додому.