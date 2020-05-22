Аграрії протестують проти квот на імпорт добрив в Україну

Аграрії України сьогодні вийдуть на автомагістралі країни для протесту проти намірів Мінекономіки запровадити квоти на імпорт добрив в Україну.

Про це повідомляє пресслужба ВАР (Всеукраїнська аграрна рада).

«22 травня, о 10:00 аграрії вийдуть на основні автомагістралі країни, аби заявити про свою незгоду із наміром Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства запровадити квоти на імпорт добрив в Україну», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, про можливість їх впровадження стало відомо ще у серпні 2019 року, коли Міжвідомчою комісією з питань міжнародної торгівлі (МКМТ) було ініційовано розслідування щодо імпорту в Україну азотних добрив. Йдеться про імпорт з країн-торгових партнерів України - країни ЄС, Перської затоки, Північної Африки, а також Туреччини, Казахстану, Білорусії, Грузії, Китаю, США.

За інформацією ВАР, Основними ініціаторами даного розслідування виступили підприємства, які входять у групу компаній «Остхем» Дмитра Фірташа та «ДніпроАзот» Ігоря Коломойського.

Як повідомлялося, у червні 2019 року Антимонопольний комітет України визнав, що група «Остхем» є монополістом на ринку азотних добрив та зловживає своїм монопольним становищем. У свою чергу, обмеження імпорту добрив з інших країн тільки зміцнить її монополію та дозволить і надалі диктувати аграріям ціни на добрива.

У ВАР наголошують, що імпорт добрив, створюючи конкуренцію на ринку, стримував запити монополіста, однак, ціни внутрішнього ринку все одно перевищували світові. Наразі ціни на азотні добрива (КАС, карбамід, аміачна селітра) на внутрішньоукраїнському ринку перевищують світові в середньому на 30%. Однак, якщо брати окремі позиції, наприклад, аміачну селітру, де «Остхем» є абсолютним монополістом, то її ціна вища на 43%. А карбамід «Остхем» українським аграріям продає по 217 дол. за тонну, а в Іспанію експортує по 200 дол., хоча мало б бути навпаки. Раніше ж українські аграрії за вітчизняні добрива змушені були узагалі переплачувати на 50%, 100% і навіть більше.

Втім, введення квот на імпорт добрив – це ризик запровадження обмежень у відповідь на імпорт з України, наприклад, скорочення квот та імпорт українських продуктів харчування, чого так наполегливо добиваються європейські фермери.

Саме тому аграрії категорично проти даного рішення та вийдуть на акцію протесту на автомагістралях:

Автошлях М05, Е 95, с. Демидове, Одеська область;

Автошлях М05, м. Жашків, поворот на с. Тихий Хутір. Черкаська область;

Автошлях Е-95, поблизу с. Ладижинка. Черкаська область;

Автошлях М-18 Харків-Сімферополь, Василівський район біля с. Кам'янське, Запорізька область;

Нововодолазький р-н, траса М-18, орієнтир заправка «Маршал», Харківська обл;

Автошлях М12, за 10 км. від м. Новоархангельськ (Кафе Застава), Кіровоградська область.