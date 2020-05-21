АМКУ застерігає авіакомпанії від продажу квитків до відкриття авіасполучення

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"У ході сьогоднішнього засідання Антимонопольний комітет України надав рекомендації авіаперевізникам утриматися від поширення інформації про можливість придбати квитки та здійснити переліт до завершення карантину. Така інформація може ввести в оману споживачів, оскільки може бути сприйнята як гарантоване відновлення регулярного авіасполучення між Україною та іншими країнами, що не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Ззначається, що в АМКУ рекомендують авіакомпаніям утриматись від поширення неповної інформації, зміст якої стосується продажу квитків з 23 травня 2020 року та здійснення регулярного авіасполучення між Україною та іншими країнами, тоді як офіційна інформація про відкриття авіасполучення між країнами не підтверджена їх компетентними органами.

Також авіакомпанії мають надавати споживачу авіапослуги повну та актуальну інформацію про неможливість здійснення регулярного рейсу, якщо авіасполучення між Україною та іншими країнами не буде відкрито.

Крім того, авіакомпанії повинні інформувати споживачів про всі варіанти обслуговування, що передбачені Авіаційними правилами. Зокрема, йдеться про розміщення на власному сайті інформації про відшкодування вартості авіаквитків у зв’язку зі скасуванням рейсів.

В АМКУ наголошують, що такі авіакомпанї, як Wizz Аir, «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), Czech Airlines, Lufthansa, Ryanair, Swiss та ще 6 авіакомпаній які пропонували придбати квитки до завершення карантину, мають упродовж 10 днів повідомити Комітет про результати розгляду рекомендацій.

"Хочемо нагадати авіаперевізникам, що порушення Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф", - зазначили в АМКУ.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 11 травня в Україні розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення. Другий етап пом’якшення карантинних заходів має розпочатися 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Відповідно до графіка відновлення роботи транспорту в Україні, оприлюдненого міністром інфраструктури, з 22 травня розпочнуться перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні, з 25 травня запрацює метро, з 1 червня - залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, міжобласному сполученні та міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, а з 15 червня поновиться авіаційне сполучення.