Кабмін затвердив порядок використання коштів на будівництво аеродрому “Дніпропетровськ”

Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проєктування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ”.

Відповідна постанова від 20 травня № 384 опублікована на Урядовому порталі.

"Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проєктування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ”, що додається", - йдеться у документі.

Зазначається, що бюджетні кошти спрямовуються на: виконання земляних (аеродромно-планувальних) робіт; влаштування нової штучної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, перону; влаштування зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення (каналізації), теплопостачання; здійснення авторського та технічного нагляду; інші витрати, що входять до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва за об’єктом “Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ”

Згідно з додатком, головним розпорядником бюджетних коштів є Мінінфраструктури, а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Укрінфрапроєкт.

Як повідомляло Міністерство інфраструктури 13 квітня за бюджетною програмою «Проєктування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» передбачено видатки в обсязі 100 млн грн. У відомстві зазначили, що ці кошти дозволять здійснити проєктувальні роботи.

Також у Мінінфраструктури повідомляли, що Кабмін розгляне можливість відновлення видатків загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами «Проєктування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» і «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на проведення реконструкції та будівництва будівель і споруд комунального підприємства «Аеропорт Ізмаїл».