Держава має контролювати будівництво лише на етапі здачі об'єкта в експлуатацію – Шмигаль

Державний нагляд в будівельній галузі потрібно здійснювати на етапі введення в експлуатацію об'єкта, а не перед початком його будівництва.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради з учасниками будівельного ринку, повідомляє Урядовий портал.

«Потрібно відокремити контрольну функцію, викинути ліцензування як непотрібне, забрати контроль на вході і поставити контроль лише на етапі введення в експлуатацію», - сказав Шмигаль.

За його словами, необхідно швидко пройти реформу будівельної галузі в Україні і прийняти відповідні законопроєкти, які на сьогодні вже в основному підготовлені. «Тоді і ринок інакше запрацює, і будівництво буде іти швидше, і ми зможемо уникнути незаконних будівництв. Треба дати всім однакові правила гри. Бо бізнес - це конкуренція. І ці правила - завдання влади - Кабміну і Верховної Ради", - заявив Прем'єр-міністр.

Він нагадав, що суть реформи полягає в тому, щоб замість Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), яка має надмірні повноваження, створити три центральних органи влади, між якими розподіляться регуляторні та контролюючі функції. Шмигаль наголосив, що під час розробки реформи будівельної галузі та Державної архітектурно-будівельної інспекції був врахований європейський досвід.

«Ніде в Європі немає контролю будівництва на вході, є містобудівельні умови і обмеження, за які хтось несе персональну відповідальність», - зазначив він.

За словами Прем'єр-міністра, він також виступає за впровадження системи страхування ризиків замовника, інвестора і підрядника. Крім того, очільник уряду підтримав ініціативу щодо створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що буде розслідувати факти корупції в ДАБІ, та погодився з пропозицією учасників ринку щодо створення робочої групи, яка спільно напрацює пропозиції до законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 13 березня 2020 року ухвалив проєкти постанов про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та про створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Постанови набрали чинності 19 березня 2020 року.

7 травня Кабінет міністрів призначив Юрія Васильченка, який до того очолював ДАБІ, головою Державної інспекції містобудування України.

Державна інспекція містобудування України (ДІМ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів через міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Фото: пресслужба КМУ